Блогер «Голос Мордора»: вера в чудеса и мистику погубила украинцев

Почему украинские власти так свято верят в непобедимость западного оружия и отказываются признавать реальное плачевное положение ВСУ на линии боевого соприкосновения? Все дело в склонности украинского народа верить в мистику и чудеса.
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