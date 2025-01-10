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«Армяне попадут в Евросоюз, но без Армении и в виде беженцев на вокзале»- Олег Пахолков лаконично описал будущее Еревана без России

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Комментарии
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Евгений Марковский
На фото и есть позиция армении в евросоюзе... Да половина армян заселились в России..., а с ними-то как? пашинян утащит в европу? По-моему и последние окажутся в России за самое короткое время когда поймут в какую жопу они они со своим хитрым лидером попали....
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5 час.
sylpfide sylpfide
Пусть валят на все четыре стороны, но только не в Россию. Свое государство просраси, а русские им должны - это уже проходили.
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1 час.
МБ
Михаил Бердников
Армения и Грузия просили Российскую Империю о защите от турков,и Россия помогла,взяла под крыло и помогла выжить. Всё забыла Армения. А Грузия начала понимать. Так что винить надо самих себя,если хотят быть независимыми странами,а не обижаться на Россию.
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2 мин.

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