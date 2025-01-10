«Армяне попадут в Евросоюз, но без Армении и в виде беженцев на вокзале»- Олег Пахолков лаконично описал будущее Еревана без России

Евгений Марковский На фото и есть позиция армении в евросоюзе... Да половина армян заселились в России..., а с ними-то как? пашинян утащит в европу? По-моему и последние окажутся в России за самое короткое время когда поймут в какую жопу они они со своим хитрым лидером попали....

sylpfide sylpfide Пусть валят на все четыре стороны, но только не в Россию. Свое государство просраси, а русские им должны - это уже проходили.