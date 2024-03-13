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Китай

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Полный текст Доклада о работе правительства КНР

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Информационное агентство Синьхуа предлагает ознакомиться с полным текстом Доклада о работе правительства КНР, который был представлен 5 марта на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и одобрен 11 марта.

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