В Петербурге 6 мая стартует акция «Музейный полк»

Ее инициатором стал Российский этнографический музей Замдиректора Российского этнографического музея по научной работе и экспозиционной деятельности Елена Герасименко сообщила о том, что 6 мая в Петербурге состоится акция «Музейный полк», а одноименная выставка стартует в самом музее.