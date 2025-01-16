В Петербурге 6 мая стартует акция «Музейный полк»

Ее инициатором стал Российский этнографический музей Замдиректора Российского этнографического музея по научной работе и экспозиционной деятельности Елена Герасименко сообщила о том, что 6 мая в Петербурге состоится акция «Музейный полк», а одноименная выставка стартует в самом музее.
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