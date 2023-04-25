Rust Console Edition XBOX ONE & SERIES X|S КЛЮЧ Cразу после оплаты игры вы получайте цифровой ключ «Rust Console Edition» для консоли XBOX ONE / SERIES X|SРегион активации: АргентинаДля активации ключа требуется VPN с подключением к АргентинеПосле активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИгра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью MicrosoftВы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языкамиЯзыки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и дрДобро пожаловать в игру Rust.