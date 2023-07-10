Будущее российского консульства на Аландских островах: взгляд финского эксперта

Финский политолог Хенри Ванханен обсуждает возможные изменения в статусе российского консульства на Аландских островах в свете недавнего исключения девяти дипломатов из посольства Финляндии и закрытия генерального консульства в Санкт-Петербурге.
Финский политолог Хенри Ванханен обсуждает возможные изменения в статусе российского консульства на Аландских островах в свете недавнего исключения девяти дипломатов из посольства Финляндии и закрытия генерального консульства в Санкт-Петербурге.
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