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Будущее российского консульства на Аландских островах: взгляд финского эксперта

Будущее российского консульства на Аландских островах: взгляд финского эксперта

Финский политолог Хенри Ванханен обсуждает возможные изменения в статусе российского консульства на Аландских островах в свете недавнего исключения девяти дипломатов из посольства Финляндии и закрытия генерального консульства в Санкт-Петербурге.

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