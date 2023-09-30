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Общественная служба новостей

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Медведев пообещал больше новых регионов в составе РФ

Медведев пообещал больше новых регионов в составе РФ

С течением времени количество новых регионов в составе России будет увеличиваться. Соответствующее обещание в рамках одного из своих постов в Telegram-канале дал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем больше Медведев выступает и делает заявлений в СМИ, тем больше мне напоминает своим поведением нарика Зе... Но то что в его вменяемости я сомневаюсь это однозначно...
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