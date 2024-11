The New York Times: для Киева главным условием переговоров являются гарантии безопасности, а не территория На фоне прихода к власти в Соединенных Штатах Трампа в Киеве все более склоняются к тому, что на первом месте для Украины стоит вопрос предоставления гарантий безопасности, а уже потом территории, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.