Не по пути с США: Россия строит собственное космическое будущее

Простое рукопожатие стало символом чего-то гораздо большего. В 1975 году, когда напряженность в холодной войне несколько спала, американский командир и его советский коллега пожали друг другу руки в космосе после стыковки их космических кораблей.
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