Главой ведомства затребован доклад о ходе проверки по сообщению о совершении преступления сексуального характера в отношении жительницы города Санкт-Петербурга

В соцмедиа сообщается, что с просьбой об освещении ситуации к авторам телеграм-канала обратилась девушка из Санкт-Петербурга, которую ещё в январе текущего года прямо на улице избил и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера неизвестный мужчина.