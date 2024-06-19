Главой ведомства затребован доклад о ходе проверки по сообщению о совершении преступления сексуального характера в отношении жительницы города Санкт-Петербурга

В соцмедиа сообщается, что с просьбой об освещении ситуации к авторам телеграм-канала обратилась девушка из Санкт-Петербурга, которую ещё в январе текущего года прямо на улице избил и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера неизвестный мужчина.
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