Зоопсихолог Ершова: закрытая дверь означает для кошки потерю контроля

Для кошки важен контроль над территорией, а закрытые двери мешают ей обходить свои "владения". Происходящее в недоступном пространстве также вызывает любопытство, поэтому она может скрестись и мяукать, заявила в беседе с "Газетой.
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