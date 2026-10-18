БлокнотРУ Украинский уклонист едва не погиб в Днестре. Украинские пограничники жестоко избили веслом и попытались утопить уклониста, который пытался сбежать из страны, переплыв реку Днестр.
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