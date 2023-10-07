Полковник Макгрегор: ВСУ массово сдаются в плен после провала контрнаступления

После провала контрнаступления ВСУ в рядах украинской армии участились случаи дезертирства. Боевики киевского режима массово сдаются в плен, рассказал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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