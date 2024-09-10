Новые российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство Российские военные в зоне СВО начали применять новые FPV-дроны линейки «Ключ», беспилотники пошли в серийное производство.
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Новые российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство Российские военные в зоне СВО начали применять новые FPV-дроны линейки «Ключ», беспилотники пошли в серийное производство.
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