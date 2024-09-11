Sport Palace на утро после пожара. Внутри сгоревшего здания, как сообщает корреспондент Мойки78, все ещё остаются сотрудники МЧС.
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Sport Palace на утро после пожара. Внутри сгоревшего здания, как сообщает корреспондент Мойки78, все ещё остаются сотрудники МЧС.