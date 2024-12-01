1 декабря — зима пришла в Крым! Вы уже готовы к зиме? Оставляйте реакцию!— да, планов очень много— каждое время года прекрасно, я не собираюсь впадать в зимнюю спячку— какая зима, хочу летоФото: «Радио Крым»@radiocrimeaЧитать подробнее>>> .