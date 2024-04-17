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Позитив для оптимистов

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За два последних месяца в клиниках пластической хирургии скончались уже две пациентки.

За два последних месяца в клиниках пластической хирургии скончались уже две пациентки.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЫ ГОТОВЫ УМЕРЕТЬ РАДИ КРАСОТЫ? ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТСЯ ЗА ДВЕРЯМИ ПЛАСТИЧЕСКИХ КЛИНИК За два последних месяца в клиниках пластической хирургии скончались уже две пациентки.

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