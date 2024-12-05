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Лавров на примерах доказал неадекватность Зеленского

Лавров на примерах доказал неадекватность Зеленского

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло 5 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров дал собственную оценку главе киевского режима Владимиру Зеленскому, наглядно подкрепив примерами из его биографии.

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