POP UP PARADE фигурка альтернативной Бриджет из Guilty Gear -Strive- доступна для предзака...

POP UP PARADE фигурка альтернативной Бриджет из Guilty Gear -Strive- доступна для предзаказовКомпания GoodSmile объявила о начале приема предварительных заказов на POP UP PARADE фигурку Бриджет из Guilty Gear Strive в альтернативной черной расцветкеЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.