Депутат ЕП назвал ЕС диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии

Депутат Европейского парламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсел де Грааф назвал Европейский союз диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии за её отказ снимать вето на финансирование Украины объединением.
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