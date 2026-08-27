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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эберль о контракте Кейна: «Переговоры проходят в гармонии – он хочет остаться, «Бавария» хочет продления. Претендент на «Золотой мяч» – это не только голы и титулы, но и пример для подражания, как Харри»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что Харри Кейн близок к продлению контракта с клубом, рассчитанного как минимум до 2029 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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