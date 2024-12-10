Возможность возникновения нового очага терроризма в Сирии оценили

Существует вероятность того, что в Сирии возникнет новый очаг международного терроризма. Данную возможность оценил директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо, его слова приводит ТАСС.
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