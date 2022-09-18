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Дисквалификация Бальде, победы «Зенита», «Барсы» и «Ман Сити», внезапные поражения ЦСКА и «Баварии», Малком и Клаудиньо получают российское гражданство и другие новости

Дисквалификация Бальде, победы «Зенита», «Барсы» и «Ман Сити», внезапные поражения ЦСКА и «Баварии», Малком и Клаудиньо получают российское гражданство и другие новости

Привет! Начинай своё прекрасное воскресенье с подбордкой главных спортивных новостей прошедших суток ☀️ 1.

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