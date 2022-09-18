Дисквалификация Бальде, победы «Зенита», «Барсы» и «Ман Сити», внезапные поражения ЦСКА и «Баварии», Малком и Клаудиньо получают российское гражданство и другие новости

Фиаско «Юве» и победы «ПСЖ», «Реала» и «Сити», Холанд вновь забивает, поражение «Зенита» в Кубке, вылет «Амкала», казус «Локо» с Педриньо, идеи Боули про АПЛ, отказ Федуна от 6 млрд рублей за «Спартак» и другие новости