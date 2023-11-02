ХАМАС создал ударную «триаду»: израильтян предупредили запуском торпеды

Подводные дроны всë чаще становятся неотъемлемой частью современной войны. На этой неделе появились кадры применения палестинским движением ХАМАС морской торпеды «Аль-Асеф» ограниченного действия, говорится в публикации информационно-аналитического портала Naval News от 1 ноября.
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