Растительные отходы в Тамбове теперь будут вывозить по новому порядку

Власти Тамбова планируют изменить подход к обращению с растительными и древесными отходами. Горожане складируют их возле контейнерных площадок и у обочин дорог, что приводит к образованию свалок и захламлению территорий.
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