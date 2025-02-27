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Новости Тамбова

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Растительные отходы в Тамбове теперь будут вывозить по новому порядку

Растительные отходы в Тамбове теперь будут вывозить по новому порядку

Власти Тамбова планируют изменить подход к обращению с растительными и древесными отходами. Горожане складируют их возле контейнерных площадок и у обочин дорог, что приводит к образованию свалок и захламлению территорий.

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