Женщина попала в больницу с разрывом легочной ткани. Она начала курить вейп около года назад. Вейп убивает: женщина всего за год прокурила себе дыру в легком Вейпы оказались куда опаснее, чем считалось ранее.
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