Денис Васильев вновь станет секретным агентом в продолжении «Пилигрима»

Пятый канал начал работу над третьей частью сериала «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли. В продолжении, состоящем из восьми эпизодов, зрителей ждут новые приключения опального секретного агента в разных уголках страны.
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