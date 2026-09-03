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Рекрутер Горбушина: ИИ-фильтры могут отсекать сильных кандидатов

Рекрутер Горбушина: ИИ-фильтры могут отсекать сильных кандидатов

Специалист по международному подбору персонала Анна Горбушина выразила мнение, что автоматизация найма полезна при большом потоке откликов, но способна отсеивать сильных кандидатов ещё до просмотра резюме человеком.

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