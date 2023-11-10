10.11.23==В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы

85 лет назад Гитлер впервые показал свое лицо, поддержав массовую расправу, с тех пор 9 ноября отмечается как День борьбы с фашизмом На фото: министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Нюрнберге и синхроБогдан Бнно еще в нескольких городах Германии прошли еврейские погромы, убито, по разным оценкам, от 100 до 450 человек, разгромлены магазины.