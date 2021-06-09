Обслуживала зал за 500 рублей: эту подработку школьница запомнит надолго

Обслуживала зал за 500 рублей: эту подработку школьница запомнит надолго

С реалиями взрослой жизни пересекаются школьники, желающие подработать во время летних каникул. В Уссурийске старшеклассница узнала, что такое эксплуатация.

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