Референдум по АЭС в Казахстане. Говорим про Казахстан, держим в уме Узбекистан 6-го октября в Казахстане наконец-то прошел общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Референдум по АЭС в Казахстане. Говорим про Казахстан, держим в уме Узбекистан 6-го октября в Казахстане наконец-то прошел общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции.
Свежие комментарии