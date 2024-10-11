В РФ растет потребление безалкогольного спиртного

В России растет потребление безалкогольных вариантов спиртного. Как пишет Коммерсант, с января по август этого года розничные продажи безалкогольного пива, вина, сидра увеличились на 20–60% в зависимости от сети и вида продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии