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В РФ растет потребление безалкогольного спиртного

В России растет потребление безалкогольных вариантов спиртного. Как пишет Коммерсант, с января по август этого года розничные продажи безалкогольного пива, вина, сидра увеличились на 20–60% в зависимости от сети и вида продукции.

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