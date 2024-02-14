Российские пивовары сообщили об отказе ряда сетей принимать кеги с пивом

Российские пивовары сообщили, что некоторые розничные сети начали отказываться от продажи разливного пива, частично это связано с новыми требованиями к работе с кегами (ёмкостями для перевозки и хранения пива).
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