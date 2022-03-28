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В Магаданской области полицейские проводят акцию «Уроки безопасности» для малышей

В Магаданской области полицейские проводят акцию «Уроки безопасности» для малышей

Госавтоинспекторы провели уроки дорожной безопасности в детских садах Магаданской области. Так, в гостях у воспитанников детского сада поселка Ягодное побывал капитан полиции Борис Мокров, старший инспектор группы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Ягоднинскому району.

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