В Магаданской области полицейские проводят акцию «Уроки безопасности» для малышей

Госавтоинспекторы провели уроки дорожной безопасности в детских садах Магаданской области. Так, в гостях у воспитанников детского сада поселка Ягодное побывал капитан полиции Борис Мокров, старший инспектор группы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Ягоднинскому району.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии