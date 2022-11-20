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Виктор Вембаньяма набрал 30+9+5 и вывел «Метрополитан» в лидеры французской LNB

Виктор Вембаньяма набрал 30+9+5 и вывел «Метрополитан» в лидеры французской LNB

Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма отметился результативной игрой в матче против «Нантера» (92:85) в чемпионате Франции.

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