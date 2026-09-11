Разворотнева рассказала, что делать гражданам, если есть сомнения в правильности платёжек за ЖКУ

Зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия») заявила, что граждане могут обратиться в жилищную инспекцию, если сомневаются в правильности начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
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