Архиерейское богослужение в канун праздника Входа Господня в Иерусалим (Недели Ваий) в Никольском кафедральном соборе Бобруйс...

Архиерейское богослужение в канун праздника Входа Господня в Иерусалим (Недели Ваий) в Никольском кафедральном соборе Бобруйска27 апреля 2024 года, накануне праздника Входа Господня в Иерусалим (Недели Ваий), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе.
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