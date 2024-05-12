Архиерейское богослужение в канун праздника Входа Господня в Иерусалим (Недели Ваий) в Никольском кафедральном соборе Бобруйс...

Архиерейское богослужение в канун праздника Входа Господня в Иерусалим (Недели Ваий) в Никольском кафедральном соборе Бобруйска27 апреля 2024 года, накануне праздника Входа Господня в Иерусалим (Недели Ваий), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе.