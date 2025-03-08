Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- В рамках усилий по модернизации системы национальной безопасности и механизма управления общественной безопасностью, в 2025 году Китай пересмотрит Закон о кибербезопасности, говорится в докладе о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, представленном на рассмотрение проходящей 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.