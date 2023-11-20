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Банк России: у нас нет казначейских обязательств США

Банк России: у нас нет казначейских обязательств США

Центробанк РФ не вкладывается в госбумаги Соединённых Штатов, заявили в пресс-службе регулятора. «У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Раз нет обязательств , так что же нам тогда делать во всех организациях , общайтесь письмами и телеграммами , разговаривайте через интернет , но не разрешайте никому из страны вывозить или пересылать деньги , драг. металлы , камни и т. д. Я лично разрешаю передавать только плевки , и желательно с зелёными соплями
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23 час.
Валентин Поляков
?
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19 час.
Светлана Петрова
А 300 млрд $ на начало 2022г куда делись? К ним %% уже должны быть начислены, а они в замороженном виде, торговля с ними продолжается. Не удивлюсь, если скупаются облинации.
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15 час.

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