Банк России: у нас нет казначейских обязательств США

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Раз нет обязательств , так что же нам тогда делать во всех организациях , общайтесь письмами и телеграммами , разговаривайте через интернет , но не разрешайте никому из страны вывозить или пересылать деньги , драг. металлы , камни и т. д. Я лично разрешаю передавать только плевки , и желательно с зелёными соплями