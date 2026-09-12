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Временное управление по Указу Президента РФ от 24.08.2026 № 604: правовая квалификация механизма и практические риски

Указ Президента РФ от 24.08.2026 № 604 вводит внесудебное временное управление имуществом хозяйствующего субъекта при непринятии мер безопасности объектов критической инфраструктуры, нарушении требований, неэффективной защите от БПЛА или несвоевременном восстановлении объекта.

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