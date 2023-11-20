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Гильерме: «Семин вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо»

Гильерме: «Семин вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо»

«Тепло встретили Юрия Палыча, как и всегда. Он вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо», — сказал вратарь «Локомотива».

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