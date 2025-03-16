Зимние морозы и снегопады вернулись в Центральную Россию

В Центральную Россию вернулась морозная погода. Как в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ряде регионов центральной части страны морозы ощущались на протяжении ночи на 16 марта.
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