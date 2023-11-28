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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Паскуаль: «У «Зенита» нет пятерых игроков. Мы пока не знаем, когда они вернутся»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Руной». – Спасибо болельщикам, которые приехали сюда – и болельщикам «Зенита», и фанатам «Руны».

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