В кафе в Дивноморском пьяная туристка кинула бутылку в огромный аквариум и разбила его

В кафе в Дивноморском пьяная туристка кинула бутылку в огромный аквариум и разбила егоПод Геленджиком в Дивноморском 42-летней курортнице из Татарстана не понравилось, что рядом с ней отдыхают приезжие из ДНР и запустив в них бутылкой попала в огромный аквариум.