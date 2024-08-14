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Живая Кубань

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В кафе в Дивноморском пьяная туристка кинула бутылку в огромный аквариум и разбила его

В кафе в Дивноморском пьяная туристка кинула бутылку в огромный аквариум и разбила его

В кафе в Дивноморском пьяная туристка кинула бутылку в огромный аквариум и разбила егоПод Геленджиком в Дивноморском 42-летней курортнице из Татарстана не понравилось, что рядом с ней отдыхают приезжие из ДНР и запустив в них бутылкой попала в огромный аквариум.

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Boris Max
Туристка про№№ывает деньги мужа пока тот на СВО!,
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