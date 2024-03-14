Премудрости Ручной Лепки Домашних Пельменей

Сначала определимся с правильным соотношением основных ингредиентов. Как правило, на полкило муки берется пара яиц, примерно стакан воды, в неё предварительно нужно добавить немного лукового сока, что придаст тесту пикантный вкус, и чайная ложка соли.
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