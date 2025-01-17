ФСБ задержала пособницу ГУР Украины в Хабаровске

Сотрудники ФСБ задержали пособницу украинской разведки. По версии следствия, жительница Хабаровска связалась в одном из мессенджеров с кураторами из Киева и согласилась собирать для них информацию о сотрудниках наших правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии