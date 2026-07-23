Мужчина раскритиковал наряд своей спутницы

Пара собиралась отправиться на прогулку, но перед поездкой между ними произошёл спор прямо в машине. Мужчина сделал женщине замечание из-за её открытого наряда, заявив, что такой внешний вид ему не нравится.
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