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Мужчина раскритиковал наряд своей спутницы

Мужчина раскритиковал наряд своей спутницы

Пара собиралась отправиться на прогулку, но перед поездкой между ними произошёл спор прямо в машине. Мужчина сделал женщине замечание из-за её открытого наряда, заявив, что такой внешний вид ему не нравится.

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