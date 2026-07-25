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US To Resume Mexican Cattle Imports After Yearlong Screwworm Ban

US To Resume Mexican Cattle Imports After Yearlong Screwworm Ban

US To Resume Mexican Cattle Imports After Yearlong Screwworm Ban Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The United States said on Friday it will end a ban on imports of Mexican cattle implemented more than a year ago to combat the New World screwworm (NWS), a flesh-eating livestock pest that has already made it into Texas and New Mexico.

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