US To Resume Mexican Cattle Imports After Yearlong Screwworm Ban Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The United States said on Friday it will end a ban on imports of Mexican cattle implemented more than a year ago to combat the New World screwworm (NWS), a flesh-eating livestock pest that has already made it into Texas and New Mexico.
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