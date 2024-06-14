Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Константин Блинов
    Был волонтёром правда а вот три сына с самого начала там , не зная людей сразу хамить ...Солдат не хватает...
  • Сергей Козлов
    В ты сам был на передке хоть деньСолдат не хватает...
  • Константин Блинов
    Приезжали на две недели , два года в окопах, землянках и прочие прелести войны а потом отдохни за две недели)))Солдат не хватает...

Нарвский сценарий: Прибалтийским лимитрофам грозит отсечение от НАТО

Нарвский сценарий: Прибалтийским лимитрофам грозит отсечение от НАТО

Россия готовится отрезать прибалтийских лимитрофов от их хозяев в НАТО. Об этом приглашенный научный сотрудник программы американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Шон Монахан заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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