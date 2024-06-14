Нарвский сценарий: Прибалтийским лимитрофам грозит отсечение от НАТО

Россия готовится отрезать прибалтийских лимитрофов от их хозяев в НАТО. Об этом приглашенный научный сотрудник программы американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Шон Монахан заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».