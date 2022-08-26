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Ростех досрочно завершил контракт на поставку оптики для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"

Ростех досрочно завершил контракт на поставку оптики для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящий в Госкорпортацию Ростех, досрочно завершил трехлетний контракт по ставку прицелов наведения для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".

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